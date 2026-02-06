От 70 тысяч рублей: куда недорого съездить за границу весной

Поездка в ОАЭ обойдется россиянам в 70 тысяч рублей

От 70-ти тысяч рублей обойдется этой весной отдых на зарубежных курортах. Самые популярные направления назвали в Ассоциации туроператоров. Среди наиболее доступных — Египет по тарифу «все включено» и Объединенные Арабские Эмираты, где уже в марте установятся комфортные плюс 27 градусов.

Чуть дороже обойдется путевка в Таиланд, от 75-ти тысяч. И в том же диапазоне — супер-популярный Вьетнам. В ассоциации фиксируют аномально высокий интерес у россиян — к поездках в эту страну. Также спросом пользуются курорты Шри-Ланки и Индии. Причем в последнем случае — россиянам больше не нужно оплачивать визовый сбор. Его отменили с 1-го января.

