Десятиклассник выстрелил в учителя математики в лицее в Баку

Дарья Орлова
Занятия экстренно прервали.

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

В лицее «Идрак» в Баку десятиклассник выстрелил в учителя математики из охотничьего ружья. Об этом сообщило местное издание Axar.az. Пострадавшего доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

После случившегося в учебном заведении началась эвакуация: родители в срочном порядке забирают детей из лицея. Уточняется, что школьник принес в здание охотничье ружье отца, спрятав его в рюкзаке.

По предварительной информации, произошедшее квалифицируется как результат неосторожных действий. Обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Ранее стало известно о серьезном происшествии в одной из школ Красноярска. По данным источника 5-tv.ru, ученица восьмого класса облила своего одноклассника бензином и подожгла его. Подросток получил обширные ожоги — поражено не менее 30% поверхности тела.

В результате инцидента травмы получили три человека. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в ожоговый центр Краевой клинической больницы.

