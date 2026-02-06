Названа причина смерти актера из «Брата» и «Убойной силы» Артура Арутюняна

В последние годы жизни он практически не появлялся на съемочных площадках.
Фото: Кадр из х/ф «ГЕНИЙ», реж.: Виктор Сергеев, 1991г.
Актер Артур Арутюнян умер от инфаркта
Причиной смерти актера Артура Арутюняна стал инфаркт. Об этом сообщила его бывшая супруга Валентина Коновалова на странице актера на портале Кино-театр.ру.
«Артур Арутюнян умер вечером 5 февраля 2026 года в Елизаветинской больнице от инфаркта», — написала она.
По ее словам, в последние годы жизни он практически не появлялся на съемочных площадках, так как серьезные проблемы со здоровьем мешали ему полноценно заниматься профессиональной деятельностью. У артиста остались трое детей.
Артур Арутюнян родился 12 февраля 1957 года и посвятил свою жизнь актерскому мастерству, завершив обучение в Ереванском театральном институте в начале 80-х годов. Его творческий путь был тесно связан с Северной столицей, где он жил и трудился на протяжении многих лет.
Кинематографический дебют Арутюняна состоялся в начале 1990-х. Одной из наиболее ярких работ в его карьере стала роль Валета в детективной ленте «Гений», где он делил экран с такими легендами, как Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский.
Послужной список актера включает также участие в популярных проектах «Убойная сила», «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Когда святые маршируют», «Улыбка» и «Жертва для императора».
