Названа причина смерти актера из «Брата» и «Убойной силы» Артура Арутюняна

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

В последние годы жизни он практически не появлялся на съемочных площадках.

От чего умер актер Артур Арутюнян

Фото: Кадр из х/ф «ГЕНИЙ», реж.: Виктор Сергеев, 1991г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Артур Арутюнян умер от инфаркта

Причиной смерти актера Артура Арутюняна стал инфаркт. Об этом сообщила его бывшая супруга Валентина Коновалова на странице актера на портале Кино-театр.ру.

«Артур Арутюнян умер вечером 5 февраля 2026 года в Елизаветинской больнице от инфаркта», — написала она.

По ее словам, в последние годы жизни он практически не появлялся на съемочных площадках, так как серьезные проблемы со здоровьем мешали ему полноценно заниматься профессиональной деятельностью. У артиста остались трое детей.

Артур Арутюнян родился 12 февраля 1957 года и посвятил свою жизнь актерскому мастерству, завершив обучение в Ереванском театральном институте в начале 80-х годов. Его творческий путь был тесно связан с Северной столицей, где он жил и трудился на протяжении многих лет.

Кинематографический дебют Арутюняна состоялся в начале 1990-х. Одной из наиболее ярких работ в его карьере стала роль Валета в детективной ленте «Гений», где он делил экран с такими легендами, как Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский.

Послужной список актера включает также участие в популярных проектах «Убойная сила», «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Когда святые маршируют», «Улыбка» и «Жертва для императора».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:04
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию
11:00
ФСБ задержала жителя Хабаровского края за передачу сведений об участниках СВО
10:56
Кто главный в семье? Российские мужчины неожиданно выбрали не супругу
10:42
В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Минобороны
10:39
Названа причина смерти актера из «Брата» и «Убойной силы» Артура Арутюняна
10:26
Десятиклассник выстрелил в учителя математики в лицее в Баку

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака
Безобидное удовольствие: чему «Щелкунчик» учит детей
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Беспилотник «Молния-2» ударил по снайперам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео