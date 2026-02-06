Названа причина смерти актера из «Брата» и «Убойной силы» Артура Арутюняна

Актер Артур Арутюнян умер от инфаркта

Причиной смерти актера Артура Арутюняна стал инфаркт. Об этом сообщила его бывшая супруга Валентина Коновалова на странице актера на портале Кино-театр.ру.

«Артур Арутюнян умер вечером 5 февраля 2026 года в Елизаветинской больнице от инфаркта», — написала она.

По ее словам, в последние годы жизни он практически не появлялся на съемочных площадках, так как серьезные проблемы со здоровьем мешали ему полноценно заниматься профессиональной деятельностью. У артиста остались трое детей.

Артур Арутюнян родился 12 февраля 1957 года и посвятил свою жизнь актерскому мастерству, завершив обучение в Ереванском театральном институте в начале 80-х годов. Его творческий путь был тесно связан с Северной столицей, где он жил и трудился на протяжении многих лет.

Кинематографический дебют Арутюняна состоялся в начале 1990-х. Одной из наиболее ярких работ в его карьере стала роль Валета в детективной ленте «Гений», где он делил экран с такими легендами, как Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский.

Послужной список актера включает также участие в популярных проектах «Убойная сила», «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Когда святые маршируют», «Улыбка» и «Жертва для императора».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.