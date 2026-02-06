Daily Mail: женщины выбирают партнеров похожих на их братьев

Женщины нередко выбирают партнеров, внешне напоминающих их собственных братьев, и это не случайность. К такому выводу пришли ученые, изучившие поведение людей в онлайн-знакомствах. Исследование показало, что сходство во внешности и характере играет заметную роль при выборе романтического партнера — особенно для женщин. Об этом сообщает Daily mail.

Как ученые изучали выбор партнеров

Чтобы понять, на что именно обращают внимание люди при оценке потенциальных партнеров, исследователи проанализировали поведение более 40 тысяч пользователей популярного приложения для знакомств. Возраст участников варьировался от 18 до 47 лет.

С помощью алгоритмов искусственного интеллекта специалисты сравнивали черты лица пользователей и сопоставляли их с более чем 500 тысячами взаимодействий — лайков, сообщений и взаимных симпатий.

Женщин привлекают «знакомые» черты лица

Результаты анализа показали, что женщины значительно чаще проявляли интерес к мужчинам, чьи лица напоминали их собственные. Ученые отмечают, что речь идет не о буквальном сходстве, а о совпадении ключевых черт — формы лица, глаз, носа и общей пропорциональности.

Авторы исследования считают, что подобное предпочтение связано с ощущением безопасности и надежности. Знакомые черты лица могут восприниматься как менее рискованные, особенно в контексте потенциально долгосрочных отношений.

Теория родительских инвестиций

Объясняя полученные данные, исследователи ссылаются на теорию родительских инвестиций. Согласно ей, женщины эволюционно склонны выбирать партнеров, которые кажутся стабильными и предсказуемыми. Так как именно они традиционно несут большую ответственность за потомство.

Сходство во внешности в таком случае может работать как своеобразное «эвристическое правило» — быстрый сигнал о том, что перед тобой человек, которому можно доверять.

Мужчины, наоборот, тянутся к непохожести

Интересно, что у мужчин была зафиксирована противоположная тенденция. Они чаще положительно оценивали женщин, чьи черты лица отличались от их собственных.

Ученые связывают это с эволюционным механизмом избегания инбридинга — стремлением увеличить генетическое разнообразие потомства и снизить биологические риски.

Значение характера и социального статуса

Помимо внешности исследователи анализировали и сходство личностных характеристик. Здесь ключевым фактором оказался социально-экономический статус.

Женщины особенно высоко оценивали мужчин с высоким статусом, если их характеры совпадали. У мужчин же наблюдалась обратная реакция: женщины с высоким статусом и схожим характером оценивались менее благосклонно.

По мнению авторов исследования, это отражает существующий дисбаланс гендерных ролей, где от мужчин по-прежнему ожидают функции основного добытчика ресурсов.

Пары, похожие как родственники, — не редкость

Феномен внешнего сходства давно обсуждается не только в научной среде, но и в соцсетях. Существуют популярные проекты, где пользователям предлагают угадать, изображены ли на фото родственники или романтическая пара. Во многих случаях сделать это действительно сложно.

Ранее считалось, что супруги становятся похожи друг на друга со временем. Однако более поздние исследования показали: дело не в годах совместной жизни, а в изначальном выборе партнера с похожими чертами лица.

Почему это не имеет отношения к табу

Исследователи подчеркивают, что речь не идет о сексуальном влечении к родственникам. Выбор партнера с похожими чертами — это работа подсознательных механизмов, формирующихся еще в детстве и влияющих на чувство комфорта и доверия во взрослом возрасте.

Таким образом, сходство с партнером — не тревожный сигнал, а один из способов, с помощью которых психика снижает неопределенность при выборе близкого человека.

