Тело юноши: 82-летний испанец поделился секретом долголетия

Диана Кулманакова
Ученые обнаружили уникального пенсионера, чьи физические показатели соответствуют уровню двадцатилетних атлетов.

Можно ли начать заниматься спортом после выхода на пенсию

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Oesterle

Daily Mail: 82-летний испанец участвует в ультрамарафонах

Испанский пенсионер Хуан Лопес Гарсия поразил медицинское сообщество невероятным состоянием своего организма в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина начал заниматься спортом только после выхода на пенсию в 66 лет. Сегодня он успешно участвует в ультрамарафонах, демонстрируя выносливость, недоступную большинству его сверстников.

Исследователи провели серию лабораторных тестов и выяснили, что показатель VO2 max (максимальное потребление кислорода) у Гарсии является самым высоким среди когда-либо зафиксированных у людей старше 80 лет. Эти данные идентичны результатам здоровых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет.

Специалисты подчеркивают, что случай Хуана Лопеса Гарсии меняет представление о старении.

Бывший автомеханик признался, что в начале пути не мог пробежать даже одну милю, но постепенно увеличивал нагрузки. Врачи обнаружили, что его мышцы необычайно эффективно усваивают кислород, что позволяет ему поддерживать высокий темп бега на протяжении длительного времени.

По словам физиологов, секрет успеха кроется не только в генетике, но и в регулярных тренировках. Гарсия пробегает около 65 километров в неделю, а перед соревнованиями увеличивает дистанцию почти вдвое.

В дополнение к бегу испанец ежедневно выполняет силовые упражнения с собственным весом и придерживается традиционной средиземноморской диеты

«Сегодня я не чувствую себя старым», — утверждает марафонец, сравнивая себя со своими дедушками и бабушками, которые в его возрасте казались дряхлыми стариками.

Ученые надеются, что этот случай поможет миллионам пожилых людей поверить в то, что начать вести активный образ жизни никогда не поздно.

