«Талантливый и самобытный»: Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

Путин поздравил актера Заманского со 100-летним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Заманского со 100-летним юбилеем. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Ваш профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения. Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству», — гласит текст поздравления.

Путин отметил, что Заманский состоялся как талантливый и самобытный актер, создавший яркие работы, оставшиеся в памяти благодарных зрителей.

Роли актера-фронтовика и в наши дни остаются примером выдающегося мастерства и верного служения своему делу, подчеркнул глава государства.

Заманский в юности участвовал в Великой Отечественной войне в подразделении самоходных артиллерийских установок. В 1958 году он окончил МХАТ и с 1959 года снялся более чем в 70 фильмах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил главу Русской православной церкви патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.