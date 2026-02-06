«Талантливый и самобытный»: Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

Сергей Добровинский
Президент отметил заслуги артиста на фронте Великой Отечественной войны и достижения в кинематографе.

Кто поздравил актера Заманского с Днем рождения

Фото: ITAR-TASS/Великжанин Виктор/ТАСС

Путин поздравил актера Заманского со 100-летним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Заманского со 100-летним юбилеем. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Ваш профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения. Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству», — гласит текст поздравления.

Путин отметил, что Заманский состоялся как талантливый и самобытный актер, создавший яркие работы, оставшиеся в памяти благодарных зрителей.

Роли актера-фронтовика и в наши дни остаются примером выдающегося мастерства и верного служения своему делу, подчеркнул глава государства.

Заманский в юности участвовал в Великой Отечественной войне в подразделении самоходных артиллерийских установок. В 1958 году он окончил МХАТ и с 1959 года снялся более чем в 70 фильмах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил главу Русской православной церкви патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации.

