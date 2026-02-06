Российские ученые представили первый в истории препарат от болезни Бехтерева

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 37 0

Терапевтический эффект от лекарства наступает уже в первую неделю применения и продолжает нарастать в течение года.

Как один укол в год способен излечить от болезни Бехтерева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В России представили первый в истории препарат от болезни Бехтерева

В России завершается работа над созданием и внедрением уникального лекарства для лечения болезни Бехтерева. Как сообщает РИА Новости, разработка препарата велась специалистами Пироговского университета на протяжении 19 лет.

В апреле 2024 года Минздрав РФ официально зарегистрировал новинку. Сейчас лекарство успешно проходит финальный этап исследований, а первая партия уже поступила в гражданский оборот.

Ректор Пироговского университета и один из разработчиков препарата Сергей Лукьянов пояснил, что лекарство точечно воздействует на аутоиммунные лимфоциты, вызывающие заболевание, но при этом не угнетает общую иммунную систему человека.

Пациентам требуется вводить препарат всего один раз в полгода или даже раз в год, поэтому не вызывает привыкания. При этом терапевтический эффект наступает уже в первую неделю применения и продолжает нарастать в течение года.

Болезнь Бехтерева относится к хроническим иммуновоспалительным заболеваниям. В первую очередь она затрагивает позвоночник и крестцово-подвздошные сочленения. Патология сопровождается воспалительным процессом в позвоночных суставах, что проявляется болями и ощущением скованности. По мере прогрессирования заболевания воспаление может привести к анкилозу — сращению суставов, из-за чего значительно снижается подвижность позвоночника.

