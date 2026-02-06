Тремор, язва и аритмия: почему кофе превращает привычные таблетки в яд 

Гастроэнтеролог Кашух: кофе нельзя мешать с лекарствами

Многие привыкли начинать утро с чашки кофе, попутно принимая назначенные врачом витамины или лекарства. Кажется удобным запить таблетку тем же напитком, который уже налит в кружку. Однако гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с изданием URA.RU сообщила, что эта привычка может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Химия раздора

Кофеин активно влияет на метаболизм: он меняет скорость растворения и всасывания препаратов. Этот напиток повышает кислотность желудка и ускоряет моторику кишечника, поэтому лекарство может просто не успеть усвоиться или, напротив, подействовать слишком агрессивно.

«Лучше любые таблетки принимать с чистой водой, а кофе пить не раньше, чем через 30–60 минут после приема лекарства, если в инструкции не указано иначе», — объяснила гастроэнтеролог.

Когда кофе становится ядом?

Гастроэнтеролог выделила группы препаратов, которые наиболее конфликтуют с кофе. Среди них гормональные средства, так как кофеин делает концентрацию гормонов в крови нестабильной. Итог — лечение не работает, а болезнь прогрессирует.

Также запрещено совмещать антидепрессанты с кофе. Это может спровоцировать тремор, сильное беспокойство, бессонницу и резкие скачки давления.

Кроме того, горячий напиток негативно скажется на приеме обезболивающих, так как может повысить риск развития язвы желудка. Чашка кофе ослабляет и действие таблеток от давления, вызывая тахикардию и перебои в работе сердца. Для пожилых людей такие «эксперименты» особенно рискованны.

Риск летального исхода

Самое опасное сочетание — высокие дозы кофеина и препараты для сердца. Это может спровоцировать смертельно опасную аритмию.

Гастроэнтеролог также предостерегла от добавления алкоголя в кофе: напиток маскирует стадию опьянения, создавая запредельную нагрузку на сосуды.

Прощай, железо

Екатерина Кашух утверждает, что даже без таблеток кофе может быть «вредным» компаньоном за завтраком. Выяснилось, что напиток блокирует усвоение критически важных микроэлементов — кальция и железа.

«Например, полезные вещества из омлета со шпинатом и сыром усвоятся значительно хуже, если запивать завтрак чашкой кофе», — предупредила эксперт.

Особенно важно разделять кофе и прием пищи людям со склонностью к анемии и дефициту кальция.

