Школьник напал на одноклассников с топором в Казахстане

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 33 0

Двое учеников получили легкие ранения.

Почему школьник напал на одноклассников в Казасхтане

Фото: www.globallookpress.com/Kalizhan Ospanov

Школьник напал с топором на одноклассников в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области.

Десятиклассник поссорился со сверстниками и напал на них с рубящим инструментом, а после убежал с территории школы. Ребята отделались легкими ранениями.

В образовательное учреждение вызвали полицию, оперативники нашли 15-летнего подозреваемого и отправили в изолятор временного содержания. Также нападавшего поставили на учет и передали материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних.

На родителей юного агрессора возбудили административное производство, им вменяют в вину ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.

Это уже не первое нападение в школе за последние несколько дней — в России похожие инциденты произошли в Башкирии и Красноярском крае. Ученики и ученицы атаковали учреждения с ножами, молотками, горючими веществами и пневматическим оружием.

Ранее 5-tv.ru писал, что девочку, напавшую на детей в школе Красноярска, отправили под арест на два месяца.

Школьник напал на одноклассников с топором в Казахстане
