Наблюдать за животными Московского зоопарка во время морозов можно онлайн

|
Светлана Стофорандова Журналист 27 0

В эфире — белые и малайские медведи, дикие кошки, панды Катюша, Диндин, Жуи и другие звезды вольеров.

Как смотреть за зверями онлайн из любой точки страны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

Наблюдать за повседневной жизнью обитателей Московского зоопарка теперь можно прямо из дома. На портале mos.ru ежедневно с 09:00 до 17:00 ведутся онлайн-трансляции из вольеров животных. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Главными звездами эфира стало семейство панд. Чтобы застать маленькую Катюшу и ее родителей Диндин и Жуи за трапезой или исследованием территории, эксперты рекомендуют подключаться к трансляции утром или сразу после обеда.

В объективы камер также попадают белая медведица Айка, дальневосточный леопард, рыси, слоны, львы, зебры и многие другие звезды зоопарка.

За прошлый год общее число зрителей превысило 640 тысяч человек. Помимо видео на сайте есть тематические викторины от «Активного гражданина», где можно проверить свои знания о мире фауны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Московском зоопарке поселился ослик Жорик, приехавший из зоны СВО.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

