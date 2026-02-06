Наблюдать за животными Московского зоопарка во время морозов можно онлайн

Наблюдать за повседневной жизнью обитателей Московского зоопарка теперь можно прямо из дома. На портале mos.ru ежедневно с 09:00 до 17:00 ведутся онлайн-трансляции из вольеров животных. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Главными звездами эфира стало семейство панд. Чтобы застать маленькую Катюшу и ее родителей Диндин и Жуи за трапезой или исследованием территории, эксперты рекомендуют подключаться к трансляции утром или сразу после обеда.

В объективы камер также попадают белая медведица Айка, дальневосточный леопард, рыси, слоны, львы, зебры и многие другие звезды зоопарка.

За прошлый год общее число зрителей превысило 640 тысяч человек. Помимо видео на сайте есть тематические викторины от «Активного гражданина», где можно проверить свои знания о мире фауны.

