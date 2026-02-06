«Пугающая атмосфера»: японский конькобежец об обстановке в Олимпийской деревне

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Зона размещения спортсменов расположена на окраине города.

Какая атмосфера в Олимпийской деревне

Фото: 5-tv.ru

Конькобежец Синама: в Олимпийской деревне пугающая атмосфера

В Олимпийской деревне в Милане и Кортине-д’Ампеццо «пугающая» атмосфера. Об этом заявил японский конькобежец и чемпион мира по спринтерскому многоборью Тацуя Синама. Об этом сообщили в газете Nikkan Sports.

По словам атлета, такое впечатление создается из-за того, что зона размещения спортсменов расположена на окраине города. Это производит на японца «тревожное» впечатление, он чувствует себя небезопасно и в темное время суток предпочитает не выходить на улицу.

В Милане ночью с 6 на 7 февраля будут открыты 25-е зимние Олимпийские игры. Олимпийцы будут соревноваться за 116 комплектов наград в 16 дисциплинах — это на семь больше, чем было в Пекине в 2022 году.

В соревнованиях будут участвовать 13 российских спортсменов: шорт-трекисты, лыжники, конькобежцы, ски-альпинист, саночники, горнолыжники и фигуристы. Как отмечал 5-tv.ru, несмотря на нейтральный статус, за каждым из них — искренняя поддержка болельщиков на Родине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

