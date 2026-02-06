«Сражаешься не только за себя»»: на Олимпийских играх в Италии выступят 13 россиян

Уже через несколько часов в Милане откроются 25-е зимние Олимпийские игры. Разыграют 116 комплектов наград в 16 дисциплинах — это на семь больше, чем было в Пекине в 2022 году. Добавились в том числе смешанные командные соревнования в скелетоне, а также состязания в ски-альпинизме.

На Олимпиаде выступят 13 наших соотечественников. Хотя они и будут соревноваться в нейтральном статусе, сам факт их участия дает надежду и начинающим российским спортсменам. Корреспондент «Известий» Надежда Одинцова — о постепенном возвращении России в международный спорт.

Олимпийские игры официально откроют сегодня в Милане, но первые турниры уже стартовали в итальянском городе Кортина-д’Ампеццо. И это символично. Здесь же ровно 70 лет назад проходили зимние Игры, в которых наши советские спортсмены участвовали впервые — и очень успешно!

«С этих времен осталась, по сути, одна аутентичная арена, где выиграли наши хоккеисты, где забивали голы наши легендарные хоккеисты, там даже сохранили организаторы деревянные покрытия. Я походил по арене, и там остались фотографии всех победителей тех Игр. И среди них много победителей, в том числе много и наших российских, советских спортсменов», — рассказал глава высшего редакционного совета «Советского спорта» Евгений Слюсаренко.

В этом году за места на пьедестале поборются 13 российских спортсменов: шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова и фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. По самым смелым прогнозам, как минимум четыре атлета могут завоевать медали.

«Уровень наших лыжных гонок вполне сопоставим с лидерами мирового спорта. На последних этапах Кубка мира по ски-альпинизму наш Никита Филиппов занял три места. То есть, при прочих раундах логично ждать от него каких-то медалей», — заявил шеф отдела спорта газеты «Спорт-Экспресс» Олег Шамонаев.

Среди тех, кто попал на Олимпиаду, есть и совсем юные спортсмены, для которых эти соревнования — первый международный опыт. В их числе — петербургский шорт-трекист Иван Посашков.

Впервые на мировую арену он вышел на Кубке мира и прошел отбор на Олимпиаду. В общем рейтинге Посашков занял 22-е место.

«В нашем виде спорта изучать надо соперника. А как ты их можешь знать, если ты их ни разу не видел? Свои сложности есть, но он спокойно и хладнокровно идет к своей цели», — заявила старший тренер команды Санкт-Петербурга по шорт-треку Светлана Третьякова.

Впервые на Олимпиаде окажется и петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева — только в качестве журналиста. А вот ее коллеги по льду, Петр Гуменник и Аделия Петросян, поборются за олимпийское золото.

«Программа в этом году немного видоизменилась, она усложнилась, в нее включен пятый четверной прыжок, но, безусловно, вся конва программы, вся хореография программы остается и, мне кажется, это очень важно, что на Олимпиаде, на льду будет воплощение героя выдающегося российского поэта Александра Сергеевича Пушкина», — заявил фигурист Илья Авербух.

Российские атлеты участвуют в Олимпиаде в нейтральном статусе. В случае победы национальный гимн не зазвучит, а церемония награждения пройдет без подъема флага страны. Но, возможно, такие санкции применяются в последний раз!

«Российским спортсменам снова дают разрешения участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Но пока только юниорам и молодым атлетам в целом ряде видов спорта — фехтование, дзюдо, спортивная борьба, волейбол, водные виды спорта и тяжелая атлетика», — заявила корреспондент Надежда Одинцова.

13 международных федераций уже разрешили российским спортсменам выступать без ограничений. На очереди — молодежь. Возможно, и взрослые спортсмены начнут тренироваться в следующем олимпийском цикле в полную силу, зная, что примут участие в Играх в цветах национальной команды. И это — надежда и долгожданное событие для каждого российского спортсмена.

«Ты чувствуешь, что ты не один. Что у тебя за спиной твоя страна. Что ты сражаешься не только за себя», — заявил победитель этапа Кубка мира среди юниоров по фехтованию Дмитрий Чащин.

«Когда я стоял на пьедестале и видно, как третье место, второе поднимаются их флаги. А потом на первом месте поднимается серый флаг. И непонятно, кто это и что это. Это было очень неприятно», — трехкратный победитель первенства Европы по тяжелой атлетике Георгий Мянд.

Несмотря на нейтральный статус, поддержку своей страны почувствует каждый из тринадцати российских спортсменов на соревнованиях в Италии. Сильные и бесстрашные атлеты готовы вступить в борьбу — не столько за олимпийское золото, сколько за честь нашей страны. Хоть и без гимнов и флагов.