«Тихая революция» в авиации: авиакомпании обяжут возвращать деньги за билеты при задержке рейса

Революцией назвали новые правила авиаперевозок, которые введут в России уже этой весной. Пассажиры смогут отказаться от полета и вернуть деньги за билет, если авиакомпания задержала рейс больше чем на полчаса.

А еще станет намного комфортнее путешествовать с детьми. Решится проблема, когда семьи разлучают и рассаживают по салону в случайном порядке. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская все расскажет.

Хотите сидеть со своим ребенком рядом в самолете — доплатите. А если рейс битком, даже деньги не помогут получить соседние места. В итоге маленькие дети летят с чужими людьми. Проблему собираются решить на федеральном уровне. И дело в первую очередь в безопасности, которой раньше некоторые пренебрегали.

«При аварийной эвакуации вот эта суматоха из-за того, что семья хочет воссоединиться. Они могут создать панику или попытаться найти друг друга, как минимум. Это будет затруднять аварийную эвакуацию», — рассказал авиаэксперт Андрей Патраков.

Путешествие в Сочи для семьи Пинаевых превратилось в настоящую пытку. Пятилетней дочке досталось место отдельно от родителей. Решить проблему на стойке регистрации не получилось.

«Мало того, что вот эти девушки, они как-то по-хамски общались. Было очень неприятно. И, во-вторых, представительница компании, которая глаза подняла: пишите претензии», — поделилась Мария Николаева.

Помог только скандал с представителями авиакомпании. В итоге семье удалось сесть на последнем ряду. Уже с марта такие ситуации должны исчезнуть. По новым правилам авиакомпании обяжут размещать детей от двух до 12 лет с родителями или сопровождающими на соседних местах. При этом совершенно бесплатно. За несоблюдение новых правил перевозчикам грозят штрафы.

«Надо зафиксировать нарушение. Составить акт. Можно пригласить сотрудников авиакомпании, а в дальнейшем обозначить претензию. В частности, потребитель имеет право на возврат стоимости билета», — объяснил юрист Общества защиты прав потребителей Игорь Зверев.

Но у экспертов возникли вопросы к нововведению. Что делать, если рейс перегружен? Будут ли пересаживать других пассажиров и не приведет ли это к новой череде конфликтов?

«Перевозчикам необходимо будет готовиться, дорабатывать системы, добирать персонала, проводить обучение, как необходимо отслеживать пассажиров, которые купили, например, раздельные билеты. И перевозчик был поставлен перед фактом уже на моменте регистрации, что два человека из одной семьи летят по разным билетам», — заявил президент российской Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Андрей Добряков.

Список вещей, которые можно провозить вместе с ручной кладью сверх нормы, станет больше. Помимо привычных: коляски и люльки для ребенка, детского питания, лекарств, букета цветов, разрешили провозить и совершенно новые предметы.

«В салон самолета можно взять детскую люльку, коляску или удерживающее устройство, даже если ребенок с вами не летит. И это помимо ручной клади и совершенно бесплатно. Если коляска не вписывается в габариты авиакомпании, вы также можете бесплатно сдать ее в багаж», — рассказала корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Кроме того, электронный посадочный талон будет официально приравнен к бумажному. Удобная инновация для тех, кто летит без багажа. Вы проходите онлайн-регистрацию и получаете электронный талон на почту.

«Если вам особенно не надо сдавать багаж, у вас только ручная кладь, то вы можете пройти все процедуры абсолютно со своим смартфоном. Просто предъявляя QR-код и на стойке досмотра, прохождения в стерильную зону и на посадке в самолет», — поделился авиаэксперт Роман Гусаров.

И еще одно, пожалуй, самое долгожданное изменение. Если рейс задержат более чем на 30 минут, вы имеете право отказаться от перелета и вернуть деньги за билет. Такие изменения в федеральных правилах авиаперевозок уже назвали тихой революцией, где у пассажиров становится больше прав, а у авиакомпаний — ответственности.

