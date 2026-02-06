Карта научного прогресса: политехнический музей представил юбилейный «Календарь идей»

Как отметили составители, издание задумывалось не как справочник, а как наглядный путеводитель по истории и развитию науки.

Политехнический музей представил юбилейный «Календарь идей»

В преддверии Дня российской науки Политехнический музей представил новый «Календарь идей». Он уже 50 по счету. По словам составителей, это не просто справочник, а карта научного прогресса. В энциклопедии представлены самые яркие экспонаты музея.

«Мы находимся рядом с золотопромывочной машиной. Вот она тут отображена, и о ней идет рассказ. Многие экспонаты, которые уникальные, первые и в мире, и в России, отражены в наших „Календарях идей“ разных годов выпуска. Например, такие как „Арифметика“ Магницкого, это тот учебник математики, по которому учился (русский ученый-естествоиспытатель Михаил — Прим. ред.) Ломоносов», — рассказал генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов.

Всего же коллекция Политехнического музея включает более 200 тысяч предметов.

