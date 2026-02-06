В Петербурге фигурантов дела о торговле органами умерших доставили в суд

В Санкт-Петербурге фигурантов дела о нелегальной продаже органов умерших, Андрея Кавецкого и Сергея Маслова, доставили в Октябрьский районный суд для избрания меры пресечения. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что Кавецкий является заведующим патологоанатомическим отделением Александровской больницы, в которой была организована преступная схема. Маслов — учредитель коммерческой организации, которая выкупала части трупов. Оба были задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий.

В пятницу, 6 февраля, в Санкт-Петербурге правоохранительные органы раскрыли масштабную схему незаконного использования тел умерших для коммерческих целей. По версии следствия, в патологоанатомическом отделении Александровской больницы на протяжении длительного времени действовала система нелегальной торговли биоматериалами.

Биоматериалы передавались коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. По данным МВД, зачастую это были тела людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что главный врач Александровской больницы Юрий Линец прокомментировал ситуацию, выразив признательность правоохранительным органам за проведенную работу. По его словам, руководство медицинского учреждения намерено оказывать полное содействие следствию и заинтересовано в объективном и всестороннем расследовании произошедшего.

