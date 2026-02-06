Умерла экс-глава Всесоюзной пионерской организации Алевтина Федулова

Заместитель председателя Государственной думы России первого созыва, председатель Всесоюзной пионерской организации, а также одна из основательниц и многолетний лидер Союза женщин России Алевтина Федулова скончалась на 86-м году жизни. Об этом стало известно из сообщения на сайте организации ветеранов комсомола «Комсомол в нашей судьбе».

«Мы многие годы знали <…> Алевтину Васильевну как активного, деятельного руководителя комсомола и пионерии, инициатора многих полезных и нужных дел. <…> Наша благодарная память о замечательном человеке, нашем соратнике и друге сохранится навсегда», — говорится в публикации организации.

Также отмечается, что при активном участии Федуловой в стране успешно осуществлялись многие важные формы работы с детьми, пионерами и молодежью.

Алевтина Федулова родилась 14 апреля 1940 года в подмосковном городе Электросталь. Она окончила Московский областной педагогический институт (МОПИ) имени Крупской, а также Академию общественных наук при ЦК КПСС. Свою профессиональную карьеру она начинала с профессии учителя средней школы. Позднее, в 1963 году, стала членом КПСС и состояла в партии до 1991 года. В период с 1971 по 1984 год была председателем Центрального совета Всесоюзной пионерской организации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заслуженная артистка России и актриса Оренбургского государственного областного драматического театра имени Максима Горького Изольда Лидарская скончалась на 93-м году жизни. Она внесла большой вклад в развитие театра, создав на сцене героинь классики и современности русской и зарубежной драматургии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.