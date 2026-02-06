«Часть истории»: Кассис подарил Лаврову шкатулку с музыкой Чайковского

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

В свою очередь глава МИД России подарил коллеге шкатулку с изображением Кремля.

Председатель ОБСЕ подарил Лаврову шкатулку с музыкой

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Кассис подарил Лаврову шкатулку с музыкой Чайковского

Глава МИД Швейцарии, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассис в ходе визита в Москву подарил главе российского МИД Сергею Лаврову шкатулку, воспроизводящую композицию Петра Чайковского. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«(Подарили — Прим. ред.) с напоминанием о том, что 15 января 1890 года в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета „Спящая красавица“, в основу которого легла европейская сказка XVII века», — написала дипломат.

При этом Кассис уточнил, что подарок призван напомнить о том, что Россия является частью Европы. В ответ Лавров подарил председателю ОБСЕ шкатулку с изображением Кремля и напомнил, что «Россия — это часть истории».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Лавров предсказал будущее ОБСЕ. По его словам, организация близка к реальной угрозе саморазрушения. Корни кризиса кроются в радикальном отходе большинства государств запада от начал, заложенных в Хельсинкском заключительном акте и последующих декларациях ОБСЕ. При этом глава МИД РФ отметил, что Москва ценит заинтересованность Швейцарии как председателя организации в конкретном дипломатическом контакте с РФ.

