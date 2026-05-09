Песков назвал обеспечение безопасности на 9 Мая абсолютным приоритетом

Рита Цветкова
Ситуацию с ограничением мобильной связи и интернета прежде прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Что Песков назвал приоритетом на праздновании Дня Победы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Песков: обеспечение безопасности на 9 Мая является абсолютным приоритетом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным приоритетом обеспечение безопасности на 9 Мая. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами. Прежде официальный представитель Кремля заявлял, что в День Победы у российского лидера Владимира Путина запланированы десять встреч.

«Обеспечение безопасности является абсолютным приоритетом», — подчеркнул он.

Накануне в Москву прибыли президенты Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Лаоса — Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит соответственно, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Иностранные гости примут участие в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В связи с угрозой атак на городские объекты введены ограничения, в том числе касающиеся мобильной связи и интернета. Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отметила, что это связано с колоссальными неудобствами, и они касаются всех россиян, но в данном контексте безопасность важнее временного дискомфорта.

Захарова напомнила, что жертвами обстрелов со стороны украинских боевиков не раз становились дети, многие получили ранения. Поэтому все меры, в том числе ограничение связи, оправданы и необходимы. Сотовые операторы заранее предупредили жителей и гостей Москвы о возможных проблемах в работе мобильного интернета с 5 по 9 мая.

