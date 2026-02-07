Президент Италии Серджо Маттарелла объявил XXV Олимпийские игры открытыми

Рита Цветкова
Спортивные соревнования будут проходить в Милане и Кортина-д’Ампеццо до 22 февраля.

Президент Италии объявил XXV Олимпийские игры открытыми

Фото: Reuters/Remo Casilli

Президент Италии Серджо Маттарелла объявил об открытии XXV зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Впервые в истории современного олимпийского движения церемония проходит сразу на четырех разных площадках. Главная часть торжества — на миланском стадионе «Сан-Сиро». Для зрителей организаторы приготовили масштабный спектакль, посвященный итальянской культуре, истории и традициям

Спортивные состязания будут продолжаться до 22 февраля. В них примут участие более 2800 спортсменов из более чем 90 стран. На турнира разыграют 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин). Это будут первые Олимпийские игры c Кирсти Ковентри во главе Международного олимпийского комитета (МОК). Прежде завоевала две золотые медали в соревнованиях по плавагию, выступая за Зимбабве, в прошлом году она сменила посту главы комитета Томаса Баха, который занимал его с 2013-го.

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе. Они также не получили права принять участие в параде атлетов и церемонии открытия, им позволили присутствовать только в качестве зрителей. На XXV Играх выступят 13 атлетов из РФ — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, ски-альпинист Никита Филиппов.

Ранее, писал 5-tv.ru, японский конькобежец Тацуя Синама заявил о «пугающей атмосфеер» в Олимпийской деревне.


