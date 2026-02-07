Вернуться не получится? Сможет ли Сабуров добиться отмены запрета на въезд в РФ

ТАСС: Сабуров вряд ли сможет добиться отмены запрета на въезд в РФ на 50 лет

Комик Нурлан Сабуров вряд ли сможет отменить через суд запрет на въезд на территорию Российской Федерации на 50 лет. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ведомстве подчеркнули, что срок запрета на въезд может быть сокращен или отменен только в случае признания недействительным действующего постановления вышестоящим судом.

При желании Нурлан Сабуров может обратиться с жалобой в кассационный суд, при этом вероятность того, что он выиграет дело крайне низкая. Основанием для отмены запрета, как пояснили в правоохранительных органах, может стать, например, нарушение процессуальных норм при привлечении его к ответственности.

Еще в ведомстве отметили, что судебная практика не предполагает отмены подобного решения.

Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Документ вступил в силу еще 30 января. Сам комик узнал о постановлении в пятницу, 6 февраля, когда вернулся в Москву из ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сабуров прилетел в Алма-Ату после запрета на въезд в РФ. Комментировать ситуацию комик отказался.

