Умер советский и российский актер Игорь Гузун

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

За годы карьеры он принял участие в создании десятков кино- и телепроектов, включая сериалы «Кодры», «Полк Шарпа», «Черноморский рейд».

Умер актер и режиссер-постановщик Игорь Гузун

Фото: Кадр из сериала «ПОБЕДИТЕЛИ», 2017г.

Не стало советского и российского актера, сценариста, продюсера и художника-постановщика Игоря Гузуна, известного по участию в работе над фильмом «Елки-10». Он ушел из жизни 6 февраля 2026 года, сообщается на портале «Кино-Театр.ру». Информации о причине смерти нет.

Игорь Гузун пришел в кинематограф в далеком 1988 году, испробовав свои силы на должностях ассистента режиссера и актера, а позже работал как самостоятельный режиссер.

Игорь Гузун причастен к созданию десятков различных проектов, в том числе сериалов и фильмов «Кодры», «Черноморский рейд», «Вендетта по‑еврейски», «Приключения Марко Поло», «Полк Шарпа», «Мастер и Маргарита», «Елки‑10» и других.

Уникальной способностью Гузуна было свободное владение рядом иностранных языков — русским, английским, итальянским и румынским, благодаря ему он работал в том числе над международными проектами.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская.

Умер советский и российский актер Игорь Гузун
