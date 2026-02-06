Умерла заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская


Лилия Килячкова
Она внесла большой вклад в развитие Оренбургского театра, создав на сцене героинь классики и современности русской и зарубежной драматургии.

Фото: Кузнецов Николай/ТАСС

В возрасте 92 лет умерла заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская

Заслуженная артистка России и актриса Оренбургского государственного областного драматического театра имени Максима Горького Изольда Лидарская скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщили на сайте театра, где актриса служила более 50 лет.

«Ушла из жизни заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская. 1 мая 2026 года ей бы исполнилось 93 года. Светлая память Изольде Александровне Лидарской! Выражаем соболезнования родным и близким актрисы», — говорится в публикации театра.

В театре отметили, что Лидарской были подвластны абсолютно разные амплуа. Она внесла большой вклад в развитие театра, создав на сцене героинь классики и современности русской и зарубежной драматургии.

Лидарская появилась на свет 1 мая 1933 года в Сталинграде (ныне Волгоград) в семье актрисы и дирижера. Она окончила Школу-студию МХАТ в Оренбурге и начиная с 1958 года трудилась в стенах Оренбургского драматического театра. Она играла в таких спектаклях, как «Внук короля», «Гроза», «Отелло», «Ричард III», «Три сестры», «Очень простая история» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на 69-м году жизни умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Артур Арутюнян. Артист не дожил до своего очередного дня рождения всего одну неделю. Причины смерти и информация о месте проведения похоронной церемонии на данный момент остаются нераскрытыми.

Умерла заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская
