Суд арестовал проникшего с ножом в детский сад мужчину

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Злоумышленник причинил телесные повреждения сотруднику учреждения.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Оренбургской области/orenprok_56; 5-tv.ru

Молодого мужчину, напавшего с ножом на детский сад в Оренбургской области, заключили под стражу. Об этом сообщила местная прокуратура.

«Бугурусланский межрайонный прокурор Марсель Гумеров принял участие в судебном заседании при рассмотрении ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения 25-летнему местному жителю», — сказано в официальном Telegram-канале ведомства.

Против 25-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По информации следствия, задержанный сначала проник на территорию детского сада в городе Бугуруслане, а затем смог незаметно пробраться и в само здание, где его заметила одна из сотрудниц учреждения. В результате мужчина напал на женщину и нанес ей телесные повреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд арестовал девочку, напавшую с ножом на одноклассниц в Красноярском крае. Школьница пробудет под стражей до 4 апреля. По словам очевидцев, она пыталась ранить учителя, а сверстники пытались ей помешать.

