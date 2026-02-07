Суд арестовал проникшего с ножом в детский сад мужчину

Молодого мужчину, напавшего с ножом на детский сад в Оренбургской области, заключили под стражу. Об этом сообщила местная прокуратура.

«Бугурусланский межрайонный прокурор Марсель Гумеров принял участие в судебном заседании при рассмотрении ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения 25-летнему местному жителю», — сказано в официальном Telegram-канале ведомства.

Против 25-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По информации следствия, задержанный сначала проник на территорию детского сада в городе Бугуруслане, а затем смог незаметно пробраться и в само здание, где его заметила одна из сотрудниц учреждения. В результате мужчина напал на женщину и нанес ей телесные повреждения.

