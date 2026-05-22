От выбора до распоряжения деньгами: как привить ребенку самостоятельность

Психолог Барбат: ребенку следует давать выбор для формирования самостоятельности

Воспитание самостоятельности у детей нередко сопровождается стрессом для родителей и ребенка. Пятью шагами, которые помогут развить в ребенке уверенность, поделилась 5-tv.ru психолог Ирина Барбат.

Задачи по возрасту

Эксперт предлагает родителям начать с того, что ребенок точно сможет сделать сам. Она отметила, что это даст ему чувство успеха и желание повторить еще раз. Дошкольник может убрать свои игрушки или накрыть стол, младший школьник — собрать портфель, полить цветы или выполнить домашнее задание, а подросток — спланировать свой день, приготовить несложное блюдо или распорядиться карманными деньгами.

Предлагать выбор

Специалист рекомендует вместо фразы «Делай, что хочешь», давать несколько вариантов, которые не собьют ребенка с толку.

«Лучше предложить два-три варианта: „Ты сделаешь уроки сейчас или через полчаса“. Какую футболку наденешь: синюю или зеленую? Так ребенок учится принимать собственные решение и понимает, что его выбор имеет значение», — сказала Барбат.

Помощь в организации пространства

Врач заявила, что для этого родителям необходимо создать для ребенка удобные условия и рассказать ребенку, как и что надо делать. Им также следует разбить сложную задачу на маленькие шаги, например, для уборки комнаты: собрать игрушки, сложить одежду и протереть пол. Для быстрого запоминания порядка всех действий можно составить чек-лист или расписание.

Хвалить за старания

По ее словам, в этом случае важны не сами итоги, а его усилия. Она подчеркнула, что ребенка нужно хвалить даже за неидеальный результат.

«Говорите: „Вижу, ты очень старался убрать комнату. Ты молодец. Давай посмотрим, что уже получилось хорошо, а что можно сделать по-другому в следующий раз“. Так ребенок поймет, что ошибки — это нормально, а главное — стараться пробовать и не сдаваться», — сообщила психолог.

Давать больше свобод поэтапно

Барбат советует сначала делать какую-либо работу по дому вместе, затем дать ребенку попробовать самому, оставаясь рядом, а после — проверить результат.

«Сначала вы готовите завтрак вдвоем, потом ребенок готовит сам, а вы наблюдаете. Позже он делает самостоятельно, а вы спрашиваете: „Все ли у него получилось? Нужна ли ему помощь?“ Так ребенок научится полагаться на себя и будет знать, что вы рядом, если понадобится», — добавила эксперт.

При этом психолог предупредила, что самостоятельность у ребенка не формируется за один день. Родителям следует оказывать поддержку своему ребенку на всех этапах.

