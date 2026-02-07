«Кто-то дернул рубильник»: на Солнце резко завершился один из сильнейших циклов активности

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Вспышки наблюдались с начала февраля.

Какая аномалия солнечной активности произошла 7 февраля

Фото: 5-tv.ru

РАН: На Солнце резко завершился цикл повышенной активности

На Солнце резко завершился цикл повышенной активности в области 4366. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Период солярной активности был зафиксирован в начале февраля а теперь прекратился так резко, как будто «кто-то дернул рубильник», говорится в публикации ученых.

Работники лаборатории также отметили, что Солнцу оставалось всего одно событие в активной области, до того, чтобы повторить рекорд прошлого века.

Фото: Telegram/Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/lpixras

Ранее с 31 января по 5 февраля на звезде происходило около 20 вспышек в день, по большей части — сильных. В области 4366 наблюдалось больше всего возмущений.

При этом за сутки с 30 на 31 января на Солнце произошли две вспышки класса C, а высоких вспышек классов M и X зафиксировано не было. Ожидалось, что для большинства людей последний день месяца пройдет без ярко выраженного влияния геомагнитных процессов.

