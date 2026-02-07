«Кто-то дернул рубильник»: на Солнце резко завершился один из сильнейших циклов активности
Вспышки наблюдались с начала февраля.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
РАН: На Солнце резко завершился цикл повышенной активности
На Солнце резко завершился цикл повышенной активности в области 4366. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН
Период солярной активности был зафиксирован в начале февраля а теперь прекратился так резко, как будто «кто-то дернул рубильник», говорится в публикации ученых.
Работники лаборатории также отметили, что Солнцу оставалось всего одно событие в активной области, до того, чтобы повторить рекорд прошлого века.
Ранее с 31 января по 5 февраля на звезде происходило около 20 вспышек в день, по большей части — сильных. В области 4366 наблюдалось больше всего возмущений.
При этом за сутки с 30 на 31 января на Солнце произошли две вспышки класса C, а высоких вспышек классов M и X зафиксировано не было. Ожидалось, что для большинства людей последний день месяца пройдет без ярко выраженного влияния геомагнитных процессов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
85%
Нашли ошибку?