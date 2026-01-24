Неполноценная буря? Геомагнитный прогноз на 25 января

Геомагнитная обстановка на Земле 25 января, по данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии, будет преимущественно стабильной. Об этом сообщает URA.RU.

Риск развития магнитной бури оценивается всего в 12%, что является наименьшим возможным уровнем опасности. Вероятность незначительных возмущений магнитного поля составляет 20%, тогда как шансы на полностью спокойную ситуацию достигают 68%.

В течение суток планетарный индекс Kp, отражающий степень геомагнитной активности, будет находиться в диапазоне от 1 до 3 пунктов. Наибольшее значение — около 3 — прогнозируется в утренние часы и не выходит за рамки нормы. Днем и ближе к вечеру показатель снизится до 1–2 баллов. Согласно десятибалльной шкале, такие значения относятся к «зеленому» уровню (0–4), который характеризуется отсутствием заметных возмущений.

Среднесуточный индекс Ap, используемый для оценки общей геомагнитной активности, ожидается на отметке 5, что свидетельствует о сохраняющемся спокойствии магнитосферы. Показатель солнечного радиоизлучения F10.7 немного уменьшится и составит 175 единиц, что ниже значений предыдущего дня. Следующее усиление геомагнитных процессов ученые ожидают 27 января — в этот период возможны возмущения умеренной силы.

