Неполноценная буря? Геомагнитный прогноз на 25 января

Ученые рассказали, идет ли солнечная активность на спад.
Фото: 5-tv.ru
Геомагнитная обстановка на Земле 25 января, по данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии, будет преимущественно стабильной. Об этом сообщает URA.RU.
Риск развития магнитной бури оценивается всего в 12%, что является наименьшим возможным уровнем опасности. Вероятность незначительных возмущений магнитного поля составляет 20%, тогда как шансы на полностью спокойную ситуацию достигают 68%.
В течение суток планетарный индекс Kp, отражающий степень геомагнитной активности, будет находиться в диапазоне от 1 до 3 пунктов. Наибольшее значение — около 3 — прогнозируется в утренние часы и не выходит за рамки нормы. Днем и ближе к вечеру показатель снизится до 1–2 баллов. Согласно десятибалльной шкале, такие значения относятся к «зеленому» уровню (0–4), который характеризуется отсутствием заметных возмущений.
Среднесуточный индекс Ap, используемый для оценки общей геомагнитной активности, ожидается на отметке 5, что свидетельствует о сохраняющемся спокойствии магнитосферы. Показатель солнечного радиоизлучения F10.7 немного уменьшится и составит 175 единиц, что ниже значений предыдущего дня. Следующее усиление геомагнитных процессов ученые ожидают 27 января — в этот период возможны возмущения умеренной силы.
