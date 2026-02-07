«Дергается глаз»: Тодоренко о том, как хронический недосып меняет ее внешность

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 55 0

Многодетная мама продолжает работать, совмещая съемки и заботу о трех сыновьях.

Регина Тодоренко о том как хронический недосып влияет на нее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Регина Тодоренко призналась, как хронический недосып меняет ее внешность

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко откровенно рассказала подписчикам о цене, которую ей приходится платить, совмещая насыщенный рабочий график и заботу о трех детях.

Жена музыканта Влада Топалова опубликовала контрастные фото из повседневной жизни. На одном снимке Регина сияет на светском мероприятии, а на другом — выглядит уставшей в аэропорту, куда отправилась вместе с младшим сыном.

Фото: Telegram/Регина Путешественница/todorenkoregina

По словам знаменитости, хронический недосып сказывается не только на ее самочувствии, но и на внешности. Тодоренко отметила: у нее уже дергается глаз и появились морщины.

«Бодра, весела. Спала целых два часа. Я прям вообще не знаю, как мне выжить. Я хочу спать», — сказала Регина Тодоренко.

Многодетная мама продолжает работать. Несмотря на постоянную нагрузку, блогер не теряет чувство юмора и с привычной иронией говорит о новых «проблемах».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сыну Регины Тодоренко внезапно стало плохо на Бали.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
Десятки миллионов под арестом: что изъяли у блогера Лерчек
17:33
Масленица без иллюзий: сколько в 2026 году будут стоить ингредиенты для блинов
17:22
«Очень несчастны и талантливы»: Быстров о тех, кому тяжело найти свое место в обществе
17:04
«Дергается глаз»: Тодоренко о том, как хронический недосып меняет ее внешность
17:00
Кефир подходит не всем: когда «полезный» напиток вредит кишечнику
16:53
Агент актрисы Фроловцевой опроверг информацию о ее госпитализации

Сейчас читают

«Всегда про одиночество»: Анна Банщикова о хорошем кино
Виноват офисный воздух? Почему на работе мы выглядим хуже
Слышат больше, чем мы? Какую музыку любят собаки
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео