«В привилегированном положении»: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц хотят усыновить ребенка

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Пара мечтает о крепкой семье.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц планируют усыновить ребенка

Фото: AP/ТАСС

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц планируют усыновить ребенка

Старший сын дизайнера Виктории Бекхэм и бывшего футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин вместе с женой Николой Пельтц планирует усыновить ребенка. Об этом газете The Sun рассказал источник из окружения пары.

По словам собеседника издания, Бруклин и Никола хотят построить большую и крепкую семью, где хотя бы один ребенок будет приемным.

«Они осознают свое привилегированное положение и хотят дать ребенку лучшую жизнь», — заявил инсайдер.

Он также добавил, что в настоящее время Бруклин и Никола не могут начать реализовывать свою мечту. Этому, как отметил источник, мешает недавний конфликт в семье молодого человека. Не так давно Бруклин выложил пост, в котором обвинил своих родителей в неподобающем поведении. В частности, он сказал якобы его мать, Виктория, делала все возможное, чтобы он расстался с Николой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дэвид и Виктория Бекхэм впервые появились на публике после скандальных заявлений их сына.


