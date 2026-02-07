«Все в крови»: студентка БГМУ о нападении на общежитие в Уфе

Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив

Двое вооруженных человек ранили иностранных учащихся.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Двое нападавших на общежитие БГМУ в Уфе взяли в заложники студента из Индии

Двое нападавших на общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) в Уфе взяли в заложники студента из Индии. Об этом рассказала студентка учреждения в беседе с 5-tv.ru.

«Двое зашли, одного никак не могут найти. Второго поймали, здоровый мужчина», — передает студентка слова подруги, которая была на месте происшествия.

По ее словам, нападавшие били и ранили иностранных студентов, в руках у них был предмет, похожий на нож. Одного из учащихся, гражданина Индии, взяли в заложники.

«В общежитии все в крови, двери выломаны», — добавляет она.

По данным из официального канала представителя МВД России Ирины Волк в мессенджере MAX, сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего мужчину. В результате происшествия пострадали пять человек — четыре студента и полицейский.

Нападение произошло в корпусе общежития по улице Репина, где проживают иностранные студенты.

