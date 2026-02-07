Подросток задержан за нападение на студентов и полицейских в общежитии в Уфе

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 52 0

Во время задержания мальчик причинил себе телесные повреждения.

Нападение на студентов в общежитии медуниверситета в Уфе

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, напавшего с ножом на студентов и полицейских в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ по Республике Башкортостан.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что подросток оказал сопротивление при задержании, в результате чего пострадали два сотрудника полиции. Кроме того, нападавший причинил себе телесное повреждение.

Всего в результате инцидента пострадали шесть человек, включая самого нападавшего. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Состояние двоих раненых оценивается как стабильное, а нападавшего — как тяжелое. Еще один от госпитализации отказался.

Нападение произошло 7 февраля в корпусе общежития по улице Репина, где проживают иностранные студенты. Неизвестный ворвался в здание с ножом и ранил четверых обучающихся и сотрудников полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что возбуждено уголовное дело после взрыва петарды в руках подростка в Подмосковье. Мальчик выносил мусор и нашел пиротехнический снаряд — он сдетонировал у несовершеннолетнего прямо в руках. Раненого госпитализировали, медики ампутировали ему несколько пальцев.

