«С ним можно не бороться»: как остановить поток негативных мыслей

Психолог Тефанова: медленный выдох помогает остановить поток негативных мыслей

Большинство людей сталкивается с постоянным внутренним диалогом, который формирует тревогу и усталость. Психолог Ирина Тефанова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о способах справляться с негативными мыслями и ощущением внутреннего опустошения.

«Иногда негативные мысли не кричат, а <…> шепчут: „Не справишься, опять не так, могло бы быть лучше“. И вроде бы день обычный, но сил почему-то меньше, тело напряжено, а голова шумит», — пояснила специалист.

Она отметила, что подобная реакция обусловлена особенностями работы мозга, который по своей природе ищет угрозы. Однако это состояние можно контролировать и уменьшить всего за несколько минут.

Ирина Тефанова предложила несколько простых техник, которые помогают быстро вернуть эмоциональное равновесие.

Первая — заземление. Нужно осознанно наблюдать окружающую обстановку: назвать три предмета, которые видите, три звука, которые слышите, и три ощущения в теле.

«Это возвращает вас из тревожных сценариев в реальность, а в реальности обычно безопасно», — пояснила психолог.

Вторая техника — выгрузка мыслей на бумагу. Необходимо взять лист, установить таймер на пять минут и выписать все, что приходит в голову, без анализа и цензуры. Специалист отметила, что через несколько минут становится понятно, что значительная часть тревог — это лишь фантазия, а записанные мысли перестают управлять поведением.

Третья методика — дыхание. Вдох на четыре счета и выдох на шесть, повторять в течение двух минут.

«Длинный выдох снижает уровень стресса на физиологии, тело успокаивается, а вместе с ним и затихает внутренний диалог», — объяснила психолог.

Еще один прием, который помогает быстро определить суть беспокойства, — различение факта и предположения.

«Чаще всего это предположение. Значит, с ним можно не бороться — можно просто отпустить», — уточнила Ирина Тефанова.

По ее словам, иногда источником негативных мыслей является не столько содержание, сколько усталость организма. Сон, физическая активность, отдых и общение с близкими выступают формой психотерапии и помогают восстановить эмоциональный баланс.

«Попробуйте сегодня хотя бы одну технику. Иногда тишина в голове начинается с одного медленного выдоха», — добавила специалист.

