Украина будет регулярно информировать европейские страны о ходе переговоров с Россией и США по вопросам урегулирования конфликта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев считает необходимым поддерживать постоянный контакт с европейскими партнерами и доводить до них актуальную информацию о переговорном процессе.

«Мы будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса», — отметил Зеленский.

Глава киесвкого режима также сообщил, что определил для переговорной команды страны рамки дальнейшего диалога. По его словам, представители Киева доложили об итогах прошедших трехсторонних встреч в Абу-Даби, а также рассказали о ключевых моментах дискуссий, включая темы, вызвавшие наибольшие эмоции и наибольшую степень конструктивности.

Зеленский выразил благодарность администрации США за участие и содействие в поиске путей урегулирования, а также призвал европейские государства сохранять активную позицию. Он подчеркнул важность рассмотрения, по его словам, «всех реалистичных предложений».

Ранее в тот же день Зеленский заявил, что позиция Киева по Донбассу после консультаций в Абу-Даби остается неизменной. Он отметил, что украинская сторона продолжит настаивать на своих требованиях, несмотря на предложения компромиссного характера, выдвинутые, по его словам, делегацией США и обсуждавшиеся обеими сторонами переговоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.