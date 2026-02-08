Гид по свиданиям: как порадовать вторую половинку в День всех влюбленных

Секрет удачного праздника — совместное удовольствие, а не эффектные жесты.
Фото, видео: Личный архив Натальи Панфиловой; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Психолог Панфилова: важно договариваться о формате свидания в День всех влюбленных
День всех влюбленных — это не только романтика, но и серьезный стресс для пар, особенно тех, кто начал встречаться недавно. Как выбрать идеальное занятие, избежать неловких пауз и что делать, если вы боитесь не угодить партнеру? Психолог Наталья Панфилова в интервью 5-tv.ru раскрыла секреты безупречного свидания.
Удовольствие для двоих
По словам эксперта, совершенно неважно, чем именно вы будете заниматься. Успех вечера зависит только от одного условия — идея должна искренне нравиться обоим.
«Если это пара, у которой уже устоявшиеся отношения, то об этом можно договориться заранее: один что-то предлагает, другой — что-то другое. Если это пара, которая только начала встречаться, то, по законам жанра, девушка будет ждать какого-то предложения от молодого человека», — отмтила Панфилова.
Лайфхак для мужчин
Если молодой человек переживает, что его идея не понравится спутнице, психолог советует написать небольшое письмо, предложив несколько направлений на выбор, например: ресторан, музей или каток.
Так девушка сможет сама выбрать вариант, который кажется ей уместным на текущем этапе отношений, или предложить свою идею и заранее настроиться на приятный вечер.
Почему музей лучше прогулки?
Для пар, которые еще плохо знают друг друга, Наталья Панфилова рекомендует выбирать места с интересным визуальным рядом, а не просто прогулки по городу.
«Если вы просто будете гулять по улице, то, помимо того, что можете замерзнуть, может оказаться так, что темы для разговора будут с трудом подбираться и возникнут дополнительные неловкости», — подчеркнула эксперт.
При этом в музее во время неловкого молчания можно будет обсудить картины на стенах или экспонаты.
Опасные ловушки
Активный отдых может стать испытанием. Психолог предупреждает: прежде чем звать партнершу в бассейн или на каток, стоит уточнить ее готовность, даже если вы уверены, что она предпочитает подвижное времяпрепровождение.
«Девушка может вспомнить, что у нее старый купальник и срочно нужно купить новый, а времени нет. Поэтому могут быть разные варианты, по которым активный человек откажется пойти на каток или в бассейн, а выберет какое-то спокойное место», — пояснила специалист.
Золотая формула праздника
Испортить свидание практически невозможно, если вы сами настроены на позитив. Когда человек готов получать удовольствие, у него просто не возникнет повода действовать на нервы партнеру.
«Когда человек соглашается на что-то из предложенного, он тоже закладывает туда свое удовольствие», — подчеркнула Наталья Панфилова.
Кроме того, по словам психолога, такой метод может помочь и в будущем: ведь партнеры уже на ранних этапах отношений научатся договариваться. Поэтому впоследствии с легкостью будут планировать выходные, которые понравятся обоим.
Ранее 5-tv.ru писал, как выбор поездки на 14 февраля раскрывает правду об отношениях.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
79%
Нашли ошибку?