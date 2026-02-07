Обрушение аттракциона с людьми произошло в Индии

|
Дарья Корзина
Трагедия случилась на ярмарке под Нью-Дели.

В Индии при обрушении аттракциона пострадали 13 человек

Фото: www.globallookpress.com/Dirk Godder

В пригороде индийской столицы Нью-Дели в результате обрушения аттракциона на ярмарке погиб инспектор полиции, еще 13 человек получили травмы. Об этом сообщила полиция округа Фаридабад.

По данным правоохранительных органов, пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения бригадами скорой помощи. Инспектор полиции был объявлен мертвым по прибытии в больницу.

«Инспектор полиции был объявлен мертвым по прибытии; он пытался спасти людей, когда аттракцион начал падать», — уточнил комиссар полиции Аюш Синхи в соцсети X (бывш. Twitter).

Следствие установило, что полицейский получил смертельные травмы в результате удара элементом конструкции по голове. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении оператора аттракциона.

Главный министр штата Харьяна Наяб Саини выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что власти окажут необходимую помощь пострадавшим и их родственникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Таиланде россиянин погиб, сорвавшись со скалы.

