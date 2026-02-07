Власти Италии заявили о риске диверсий на ж/д путях в первый день Олимпиады

Власти Италии предупредили о возможной диверсии на железнодорожных путях в первый полный день зимних Олимпийских игр. Об этом сообщают журналисты агентства Reuters со ссылкой на итальянское министерство транспорта.

По данным местной полиции, произошли три отдельных инцидента близ города Болонья, что на севере страны, — все в разных местах. Происшествия привели к задержкам движения поездов до 2,5 часа. Государственная железная дорога Ferrovie dello Stato была и вовсе на время закрыла свою высокоскоростную станцию в Болонье.

Правоохранители отмечают, что недалеко от города Пезаро неизвестные подожгли хижину с рельсовой стрелкой. В Болонье злоумышленники перерезали электрические кабели, кроме того, там было найдено примитивное взрывное устройство. Никто не взял на себя ответственность за упомянутые провокации.

«Эти беспрецедентно серьезные действия никоим образом не портят имидж Италии в мире, имидж, который Игры сделают еще более убедительным и позитивным», — прокомментировали случившееся представители министерства.

Сотрудники ведомства охарактеризовали произошедшее как акт «серьезного саботажа». И напомнили, что действия злоумышленников напоминают то, что случилось в день открытия летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Зимние XXV Олимпийские игры официально стартовали 6 февраля в Милане, где проходила церемония открытия. Участники — более 2800 спортсменов из более чем 90 стран — будут соревноваться до 22 февраля. В их числе 13 российских атлетов, которые выступят в нейтральном статусе. Их также не допустили на парад, позволили присутствовать только в качестве зрителей.

Ранее, писал 5-tv.ru, британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт предложил российскому фигуристу Петру Гуменнику использовать свою музыку на Олимпиаде. На подготовленную к выступлению композицию ему выдали запрет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.