Украина и Запад пытались провокациями сорвать переговоры с Россией в ОАЭ

Россия держит слово — редкое качество по нынешним временам. Во время первой встречи по Украине в Абу-Даби Россия согласилась на просьбу США взять паузу на неделю до следующих переговоров и не трогать энергетику Украины. Киев истолковал это по-своему и перенес встречу на три дня позже. Но Россия свое слово держит — и мораторий действовал ровно до ранее согласованной даты.

Так что новый дипломатический раунд в Абу-Даби прошел под вой сирен в Киеве и других городах и грохот прилетов. Российская армия сводит к нулю потенциал украинского ВПК. Без энергии нельзя ни танк починить, ни дрон собрать. В ночь на субботу удар повторился. Зеленский попытался увильнуть от переговоров под предлогом ударов, но Вашингтон ему не дал, подтвердив, что Москва держит слово.

Так что встречи состоялись и еще состоятся. США не дают Зеленскому отклониться от линии Трампа. Хотя он пытается, да ему и активно помогают.

Чего стоит визит в Киев генсека НАТО! Марк Рютте с трибуны Рады пообещал, что сразу после перемирия на Украину прибудут иностранные военные, а поставки оружия усилятся. Это ровно то, что категорически отвергает Москва. И зачем эта красная тряпка? Это же провокация. В чьих интересах? Чье мнение выразил Рютте? США или европейцев из НАТО, для которых сближение Москвы и Вашингтона выглядит угрозой собственному влиянию?

Они и сами пытаются возродить контакты. Советник Макрона, Эмманюэль Бонн, наведался тайно в Москву. Генсек ОБСЕ — в открытую, был принят в МИДе. Москва и Вашингтон не приглашают европейцев за общий стол переговоров.

И они пытаются навязать себя. Отсюда эти нелепые угрозы от главы французского генштаба, мол, мы, НАТО, перекроем вам Балтику. Кто перекроет? Франция? Ты куда полез? Или тебя попросили так сказать, но кто? Британцы?

Вполне возможно, что ответы на эти вопросы мы получим из расследования покушения на генерала Алексеева. Но он, Герой России, награжденный двумя орденами Мужества, сам не робкого десятка и оказал сопротивление. Киллер вынужден был бежать, не доведя преступление до конца. Алексеев получил три пули, но врачи его спасли. Он уже пришел в себя, его жизнь вне опасности.

Конечно, храбрость военного — это первое, что бросается в глаза. А второе — несоответствие между той работой, что он делает, ее важностью для государства и уровнем личной безопасности.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев 15 лет занимает должность заместителя начальника Главного управления Генштаба. Если по-простому — он в военной разведке номер два. А если учесть, что он уже «зам» при третьем начальнике, — авторитет Алексеева в разведке трудно переоценить.

И снова возникает вопрос: почему такой человек, на таком посту, носитель гостайн, прошедший Донбасс, Сирию и те операции, о которых мы пока не знаем, — почему он жил в обычной многоэтажке со свободным доступом?

Да, можно сказать, что так у нас исторически сложилось, что генералов много и к каждому телохранителя не поставишь. Владимир Степанович и сам, наверное, посмеялся бы над тем, кто предложил бы взять его, спеца из ГРУ, под охрану.

Все так. И даже новой команде министра обороны Белоусова за год тяжело было перестроить систему. И в чем-то ошибаться можно, но врать-то себе, по крайней мере, нельзя.

Есть люди, чей опыт сейчас ценен как никогда. И, наверное, охрана чиновников, депутатов и сенаторов тоже важна, но в обычное время. А сейчас время необычное. Сейчас — СВО. И пора уже пересмотреть приоритеты.

С конца 2024 года Киев, а может, и не Киев, а его кураторы, ведут охоту на высокопоставленных военных. Игорь Кириллов, Ярослав Москалик, Фанил Сарваров — все эти генералы погибли не на фронте, а в Москве. Это неприкрытый индивидуальный террор, который не факт, что закончится с подписанием мирного договора. Во всяком случае, «кавказский опыт» подсказывает, что, пока не добили до конца бандподполье, не остановятся.

Российский МИД считает, что покушение на Алексеева — это попытка сорвать переговоры. Тем они, значит, ценнее. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов продолжит тему.

На всех фото и видео — ни одного кадра, где можно было бы угадать место встречи. Вопросы настолько щепетильные и важные, что точка переговоров — строгий секрет. Точнее предполагают, что это резиденция Каср аш-Шати, но ее не найти на картах. Она используется только в самых крайних случаях.

О результатах переговоров информации совсем мало. Не потому что их нет, а, видимо, чтобы не сглазить.

«Я хотел бы предостеречь всех: в подобных вопросах, с учетом высокой чувствительности темы, прогресс, скорее всего, не станет известен — даже через утечки — до тех пор, пока не произойдет реальный прорыв», — прокомментировал государственный секретарь США Марко Рубио.

Получается, не только счастье любит тишину, но и трудоемкий переговорный процесс. Пожалуй, самые важные для нас результаты — 157 российских военных и трое похищенных киевскими неонацистами мирных жителей Курской области вернулись домой. Обмен пленными произошел впервые за пять месяцев.

Зато от тех, кто к решению вопросов отношения не имеет, раздаются лишь крики. Европейцы остались за бортом политических процессов из-за собственной недальновидности и глупости. И это признают в самом Евросоюзе.

«После того, что произошло в Абу-Даби, я глубоко убежден: плохо, что Европы нет за столом переговоров, когда решается будущее. Я бы хотел, чтобы там присутствовал какой-нибудь представитель Европы. Есть Кая Каллас — верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики», — сказал министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.

Кая Каллас явно не лучший делегат от Европы. Она только-только объявила о том, что обещала поумнеть и даже начала читать книгу. Пока одну. Поэтому позиция ее переменчива, если не сказать ветрена. То говорит о диалоге с Москвой. А на этой неделе.

«Сейчас наш подход заключается в том, что нужно усилить давление на Россию», — рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Так уж случилось, что в новой «большой игре» за новый мировой порядок появилось слишком много мелких пакостников. Фигуры на доске и, казалось бы, все очевидно не в пользу Украины и ее европейских советчиков. В США это понимают. И периодически бьют по рукам тем, кто советует делать опасные ходы. Но из Брюсселя шепчут. Им не нужен мир.

И как доказательство — воинственный Марк Рютте в Киеве. Его торжественно отвезли на экскурсию к местной ТЭЦ, сняли эмоциональные кадры, генсек НАТО пожаловался на обстрелы энергетических объектов.

В маркетинге это называют прогревом общественного мнения. Чтобы продемонстрировать — Киеву нужно еще больше военной помощи. Ровно по той же схеме на Украину приезжали голливудские актеры, которые посещали детские больницы, пиарили постановку в Буче. Чтобы Запад проникся.

Вот и сейчас Марк Рютте, выступая в Раде, пообещал отправить контингент НАТО на Украину. Но только после окончания боевых действий. А еще самолеты, а еще — корабли, ракеты. В общем — все! Получается — никогда — ведь эти пункты для России неприемлемы.

«Этот господин, который генеральный секретарь НАТО он не командует НАТО. Но ему надо что-то делать и что-то говорить. Я думаю, что это пустые звуки. То есть, нет, я не думаю, что они осмелятся развернуть войска на Украине. Они говорят это, чтобы, показать, что они что-то значат в мире», — проанализировал доцент испанского Института Геополитики Хосе Альсина.

Свое значение в последние недели решил продемонстрировать Париж. Макрон сначала заявил, что очень хочет поговорить с Владимиром Путиным. И замолчал.

«Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то смею вас заверить — они не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На этой неделе из Парижа в Москву неожиданно и якобы приехал гонец — советник Макрона Эммануэль Бонн. Почему якобы? Да потому что Кремль официально не подтвердил, но и не опроверг информацию. В Елисейском дворце тоже. А теперь вопрос: в какие игры играет Макрон?

«Это такие зигзаги политические со стороны Макрона — то угрозы в адрес России, то попытка арестовать все российские танкеры нефтяные, то наоборот, попытка поговорить о чем-то с Путиным. Ну, это показывает растерянность и кризис французской политики», — рассказал доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян.

А у Зеленского все хорошо. У него перемога за перемогой. Вот интервью французскому телеканалу, вот долго в уме считает и выдает сенсацию о потерях ВСУ.

«Официальное число погибших на поле боя украинских военнослужащих, будь то кадровые военные или мобилизованные, составляет 55 тысяч человек», — выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Что-то с математикой у киевского главаря не очень. Только в Курской области его шайка всушников потеряла 76 тысяч человек. Только за 2025 год полмиллиона. По усредненным оценкам уже западных экспертов цифра — больше миллиона.

Цель обмана, судя по всему, как и прежде — нужно больше золота из закромов Евросоюза. А как его получить, если на поле боя провал за провалом? Казалось бы, договаривайся уже. Но Зеленский наоборот нагнетает — обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия.

«Ну, тут, конечно, ситуация немножко странная, потому что Зеленский обвиняет Россию в нарушении договоренностей, которые были достигнуты не между Киевом и Москвой, а между Москвой и Вашингтоном. То есть это, строго говоря, не его сделка. Поэтому говорить о ее нарушении, ну, не очень логично», — отметил эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

«Путин сдержал слово. Это было значительно. Вы знаете, целая неделя. Мы бы согласились на любой срок, потому что там очень-очень холодно», — заявил президент США Дональд Трамп.

Тем не менее, переговоры продолжатся. Следующая встреча должна пройти в течение нескольких недель — такое заявление сделал Дмитрий Песков. В США прошедшие два раунда назвали подробными и продуктивными. Теперь главное, чтобы Зеленский и его европейские покровители не саботировали обсуждения снова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.