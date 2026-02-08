«Лично я обойдусь»: Лариса Рубальская не верит в поэтические возможности ИИ

Рита Цветкова
Литератор пробовала писать с помощью нейросети, но результат такого творчества Рубальскую разочаровал.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Поэтесса Лариса Рубальская назвала ИИ плохим помощником в написании стихов

Советская и российская поэтесса, автор песен, переводчица и телеведущая, член Союза писателей Москвы Лариса Рубальская выступила против использования искусственного интеллекта (ИИ) в своем ремесле. При этом она отметила, что многие музыкальные композиции, созданные с помощью нейросетей, ей очень даже нравятся. Об этом она заявила на закрытом бизнес-завтраке Дома Культуры и музыкального продюсера Дарьи Кузнецовой.

По словам Рубальской, недавно она выполняла заказ — писала гимн для корпорации. И решила привлечь к делу китайскую нейросеть DeepSeek. Дала задачу, предложила нужные слова, но результат получила разочаровывающий — ни толковой рифмы, ни души. Поэтесса оценила это кратко — очень плохо. Так что Лариса Алексеевна перестала рассчитывать на ИИ-коллегу.

«Я продвинутая бабушка, я попробовала DeepSeek. Нет, ему до меня еще долго-долго добираться. Если я ему могу помочь, я попробую, а он мне пока нет… Лично я обойдусь, мне уже много лет. А вам желаю, но вообще тоже лучше сами», — сказала автор.

По словам Рубальской, ей почти каждую неделю присылают песни, созданные ИИ. На ее стихи нейросеть сочиняет музыку, а потом еще и исполняет своим «голосом». И девять из десяти вариаций Ларисе Алексеевне нравятся. Однако едва ли, считает она, такие программы когда-нибудь заменят живых артистов. И ее саму тоже.

«Я буду всеми силами стараться, чтобы это не наступило. Я очень много выступаю, и у меня очень хорошо собираются залы. Я очень надеюсь, что никакое искусственное существо меня не заменит, потому что, ей-богу, тепло мое никак не сможет перейти в искусственно созданное это существо… Не научит это существо, не передаст тепло своего сердца», — заключила поэтесса.

Ранее в интервью 5-tv.ru певица Юлианна Караулова призналась, что купила песню, написанную искусственным интеллектом.

