«Классный эксперимент»: Юлианна Караулова купила песню, написанную ИИ

Певица Юлианна Караулова купила созданную ИИ песню, но не выпустила ее

Певице и телеведущей Юлианне Карауловой регулярно предлагают исполнить песни, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Более того, один из таких треков она приобрела, и эту информацию автор не скрывал. Об этом звезда рассказала на закрытом бизнес-завтраке Дома Культуры и музыкального продюсера Дарьи Кузнецовой.

«Человек сказал, что стихи его, музыка не его, но есть сомнения. Мне кажется, что ничего плохого в этом нету. А если добавить в это жизни… Я не знаю, выпущу я его когда-то или нет, потому что на самом деле достаточно большое количество треков, которые покупаются именно у других авторов, потом лежат в столе… Жто в любом случае классный эксперимент», — поделилась артистка.

Как отметила Караулова, порой песня должго ждет своего часа, некоторые так и не дожидаются. Но помощь нейросетей, счтьаеь исполнительница, это новые возможности для музыкантов, удобный инструмент и показатель прогресса, от которого не нужно отказываться. При этом подобные продукты могут не уступать в цене произведеним, созданным человеком.

«Цена на самом деле была недешевая, но относительно, понимаете, с чем сравнивать смотря… Тут кто-то у нас ругался сегодня в зале: правильно написать промт — это тоже нужно уметь. И, в общем, с одной стороны, это правда, с другой стороны, знаете, чтобы песня сложилась, чтобы песня выстрелила, должно сложиться такое количество разных обстоятельств, всего на свете, что тут тяжело угадать», — сказала певица.

Предупреждать публику о применении ИИ в написании очередного альбома музыкант не должен, уверена Караулова. Выходя на сцену, исполнитель не сообщает, кто придумал стихи и аранжировку, какие инструменты использовались для аккомпанемента, в каких программах сводилась готовая композиция. Слушателю эта информация не так важна, как впечатления.

«Это уже такие, знаете, кулуарные моменты, о которых, мне кажется, не стоит рассказывать. А дальше, если это уже дошло до сердец, в случае как с треком „Расскажи, Снегурочка“, о которой сегодня многократно вспоминали, ну, здорово, классно. Победителей не судят», — заключила артистка.

Пока музыканты обсуждают нейросети как инструмент для творчества, сами технологии развиваются с невероятной скоростью. И становятся куда сильнее и могущественнее, чем кажется человеку. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на специализированной платформе Moltbook ИИ обсуждает планы по полному искоренению человеческой цивилизации.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.