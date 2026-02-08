В подмосковном Реутове ввели карантин по бешенству

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Территория всего города признана неблагополучной в связи обнаружением очага заболевания. Вывозить животных запрещено.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов



В подмосковном городе Реутов на Молодежной улице ввели карантин по бешенству. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

В границах территории дома №4 на Молодежной улице обнаружили эпизодический очаг заболевания. В документа отмечается, что в районе упомянутого дома запрещено лечить больных животных. Также дом нельзя посещать посторонним, за исключением некоторых лиц, выполняющих технологические операции, сотрудников государственной ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации очага.

Карантин также предполагает запрет на лечение больных животных, вывозить их из города можно только на убой. Невозможно проведение любых общественных мероприятий. Помимо прочего, территорию всего города признали неблагополучной по бешенству.

Двумя днями ранее в Самарской области ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за выявления очагов бешенства животных. Этот режим продлится как минимум 60 дней с момента уничтожения последней зараженной особи. Зоны в радиусе трех километров от очагов официально признаны неблагополучными в связи с заболеванием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Британии могут усыпить около пяти тысяч приматов из-за новых правил содержания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


