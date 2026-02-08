Вирус меняется: Онищенко рассказал о ситуации с гриппом в России

На эпидемиологическую обстановку влияет возвращение студентов к учебе после каникул.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Онищенко заявил о напряженной ситуации с гриппом в России
Ситуация с заболеваемостью гриппом в России остается напряженной, но все ключевые показатели укладываются в рамки многолетней статистики. Об этом ТАСС заявил заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Комментируя вероятность нового роста заболеваемости, он обратил внимание на возвращение студентов к учебе после каникул, что традиционно влияет на эпидемиологическую обстановку.
«Но уже, по всем признакам, эпидемический подъем за 2025–2026 год умеренный, уровня пандемического не достигнет», — отметил Онищенко.
По его словам, сейчас в стране постепенно грипп B замещает грипп A. При этом заболевание, вызванное вирусом типа B, протекает тяжелее, однако распространяется в меньших масштабах.
Как ранее писал 5-tv.ru, Онищенко заявил, что сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в России закончится в марте или апреле. Он подчеркнул, что сейчас в России отмечаются разные уровни интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ. Академик сравнил это с волнами в океане, которые не могут одновременно и одинаково подниматься и опускаться.
