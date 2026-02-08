Вирус меняется: Онищенко рассказал о ситуации с гриппом в России

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 50 0

На эпидемиологическую обстановку влияет возвращение студентов к учебе после каникул.

Онищенко рассказал о ситуации с гриппом в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Онищенко заявил о напряженной ситуации с гриппом в России

Ситуация с заболеваемостью гриппом в России остается напряженной, но все ключевые показатели укладываются в рамки многолетней статистики. Об этом ТАСС заявил заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Комментируя вероятность нового роста заболеваемости, он обратил внимание на возвращение студентов к учебе после каникул, что традиционно влияет на эпидемиологическую обстановку.

«Но уже, по всем признакам, эпидемический подъем за 2025–2026 год умеренный, уровня пандемического не достигнет», — отметил Онищенко.

По его словам, сейчас в стране постепенно грипп B замещает грипп A. При этом заболевание, вызванное вирусом типа B, протекает тяжелее, однако распространяется в меньших масштабах.

Как ранее писал 5-tv.ru, Онищенко заявил, что сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в России закончится в марте или апреле. Он подчеркнул, что сейчас в России отмечаются разные уровни интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ. Академик сравнил это с волнами в океане, которые не могут одновременно и одинаково подниматься и опускаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
Ложь или тайм-аут? Катя IOWA и Ксения Минаева — о парнях, которые не пишут
6:55
Вирус меняется: Онищенко рассказал о ситуации с гриппом в России
6:35
«Это магическая штука»: Дима Билан обожает ChatGPT и творчество с ИИ
6:15
От ритуалов до государственных решений: сатанизм* укоренился в украинской власти
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака
5:43
Шокирующая правда о западной элите: раскрыт масштаб педофильской сети Эпштейна

Сейчас читают

Умер солист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд
«Ему нечем было болеть»: Павлиашвили вспомнил последний разговор с Цоем перед гибелью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео