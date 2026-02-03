Онищенко рассказал, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ

С разной интенсивностью болезни вновь и вновь проходят волнами по стране. И виной всему перемены в погоде.
Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк
Академик Онищенко: Сезон гриппа и ОРВИ в РФ закончится в марте–апреле
Сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в России закончится еще не скоро — в марте или апреле. Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на данные академика Российской академии наук (РАН), заместителя президента Российской академии образования (РАО) Геннадия Онищенко.
«Закончится все это в марте–апреле месяце в целом в стране», — заявил он.
Онищенко подчеркнул, что сейчас в России отмечаются разные уровни интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ. Академик сравнил это с волнами в океане. По его словам, не бывает, чтобы все волны одновременно и одинаково поднимались и опускались — так же дела обстоят и с недугами.
Как сообщал прежде 5-tv.ru, очередная волна заболеваемости гриппом накроет Россию в феврале. Пик придется на середину месяца. Как утверждают врачи, причина в погоде, а точнее — в изменении температуры воздуха. После морозов наступит резкое потепление. Это благодатная почва для распространения вирусов.
Ранее 5-tv.ru объяснял, в чем разница между симптомами простуды и гриппа. А также рассказывал, как изменился стандарт лечения гриппа в России.
