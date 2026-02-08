«Пора вернуться на Луну»: Маск поделился планами покорения космоса

Сергей Добровинский
Так предприниматель прокомментировал 66-летие с первого полета на самолете до высадки человека на спутник Земли.

Что Илон Маск предложил сделать с Луной

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Илон Маск: пришло время для масштабного возвращения на Луну

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск призвал человечество, в частности американцев, «вернуться на Луну». Соответствующий пост он выложил на своей странице в соцсети X.

«Пришло время для масштабного возвращения на Луну», — написал предприниматель.

Таким образом Маск ответил на чужую запись о том, что с момента первого полета на самолете до высадки человека на Луну прошло 66 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что к 2032 году на Луне может появиться отель для космических туристов. Об этом заявила американская компания GRU Space. В заведении намерены создать надувные модули, в которых смогут находиться от двух до четырех человек.

Тем временем компания Маска SpaceX направила официальный запрос в Федеральную комиссию по связи (FCC) о разрешении на вывод на орбиту миллиона спутников, обладающих сверхмощными вычислительными возможностями. Предполагается, что они будут оперативно обмениваться информацией за счет высокоскоростных оптических лазерных каналов, соединяющих космические аппараты с наземными станциями и сетью Starlink.

