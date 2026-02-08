Новый кавалер? Экс-невесту Лепса засняли за флиртом с сыном Ирины Дубцовой
Девушка отпраздновала свой юбилей шумной вечеринкой, на которой выступали звезды шоу-бизнеса.
Фото: legion-media/Persona Stars/053
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Аврора Киба отметила юбилей в компании нового кавалера
Пока 63-летний народный артист России Григорий Лепс привыкает к статусу холостяка, его бывшая невеста Аврора Киба с размахом отметила свое 20-летие. После празднования девушку заподозрили в романе с сыном певицы Ирины Дубцовой Артемом Черницыным.
Молодой парень сам опубликовал в социальных сетях неоднозначное видео, где пара открыто флиртует. В блоге самой именинницы нет и намека на новый роман — там лишь кадры шумной вечеринки с приглашенными звездами.
В конце января Аврора Киба лично подтвердила разрыв с Лепсом, выложив прощальный пост. По ее словам, отношения закончились мирно и без скандалов.
«Мы официально больше не пара. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения… Никакой драмы. Теперь каждый готов идти своим путем дальше», — заявила девушка.
Поклонники продолжают обсуждать причины разрыва, ведь еще недавно артист говорил о серьезных намерениях и подготовке к роскошной свадьбе.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Григорий Лепс не намерен поздравлять женщин с 8 Марта.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Читайте также
79%
Нашли ошибку?