Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом миссии Crew-12

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 31 0

Командир корабля Джессика Меир высоко оценила угощение.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев угостил коллег борщом накануне полета к Международной космической станции в составе миссии Crew-12. Об этом он сообщил 8 февраля во время предстартового брифинга.

По словам Федяева, он решил познакомить команду с русской кулинарной традицией и лично приготовил суп для всего экипажа и группы поддержки.

«Сегодня я также приготовил традиционное русское блюдо, это борщ. Я приготовил его для своей команды и для тех, кто нас поддерживает», — рассказал космонавт.

Командир экипажа Джессика Меир высоко оценила угощение, отметив, что борщ получился очень вкусным.

Запуск миссии Crew-12 пройдет не ранее 11 февраля. Экипаж завершил подготовку к полету многоразового пилотируемого космического корабля Crew Dragon в Калифорнии. Аппарат создала SpaceX по заказу НАСА. Корабль предназначен для доставки экипажа до четырех человек на низкую околоземную орбиту и для возвращения их на Землю.

Как ранее писал 5-tv.ru, миссия Crew-11 из-за внезапных проблем со здоровьем одного из членов экипажа экстренно завершила работу и вернулась на Землю. В состав экипажа входили астронавты НАСА Зена Кардман и Майк Финк, представитель японского агентства JAXA Кимия Юи, а также космонавт Роскосмоса Олег Платонов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:28
Внимание к рукам: раскрыт «геометричный» признак рака легких
0:09
Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом миссии Crew-12
23:50
Маск назвал космодром SpaceX в Техасе «технологическим монастырем»
23:30
Зеленский заявил, что свет на Украине есть только благодаря его работе
23:10
Лавров о деле Эпштейна: обнажение лица коллективного Запада
22:50
Три человека ранены при обстреле рынка в Каховке

Сейчас читают

Лавров о деле Эпштейна: обнажение лица коллективного Запада
Захарова: Киев замещает провалы на фронте терактами против мирного населения
Секрет крепкого брака: совместный просмотр порно улучшает отношения
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео