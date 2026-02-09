В Астрахани с дрейфующей льдины спасли рыбаков с ребенком
Рыбалка едва не обернулась трагедией.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Зимняя рыбалка в Астраханской области едва не обернулась трагедией. Компания с ребенком отправилась за подледным уловом, игнорируя все предупреждения об опасности.
В какой-то момент огромная льдина оторвалась от берега и отправилась вниз по реке. В итоге — семь человек оказались в заложниках у стихии.
Выбраться самостоятельно рыбаки не смогли, на помощь россиянам пришли спасатели.
Ранее 5-tv.ru сообщал о необычном эксперименте — в Казахстане запустили сервис рыбалки «на удаленке». Любителям зимнего клева предлагают управлять удочкой онлайн через специальное приложение.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
85%
Нашли ошибку?