В Астрахани с дрейфующей льдины спасли рыбаков с ребенком

Рыбалка едва не обернулась трагедией.

Зимняя рыбалка в Астраханской области едва не обернулась трагедией. Компания с ребенком отправилась за подледным уловом, игнорируя все предупреждения об опасности.

В какой-то момент огромная льдина оторвалась от берега и отправилась вниз по реке. В итоге — семь человек оказались в заложниках у стихии.

Выбраться самостоятельно рыбаки не смогли, на помощь россиянам пришли спасатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал о необычном эксперименте — в Казахстане запустили сервис рыбалки «на удаленке». Любителям зимнего клева предлагают управлять удочкой онлайн через специальное приложение.

