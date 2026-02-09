В Челябинской области уже неделю ищут пропавшую девушку

А в Челябинской области сотни спасателей и волонтеров вот уже неделю ищут пропавшую 19-летнюю девушку. Елизавета Овчинникова всего на несколько минут вышла из дома. И с тех пор о ее судьбе ничего не известно. В уголовном деле — также ни одной зацепки. Родственники уверены, что потеряться в небольшом поселке девушка не могла, и речь может идти о похищении. Хронику событий с новыми деталями восстановил корреспондент «Известий» Александр Овсянников.

На имеющихся в распоряжении 5-tv.ru кадрах — девушка в черной одежде выходит из подъезда. Через две минуты она должна была дойти до соседнего дома, где ее ждали сестра и бабушка. Но к родным в тот вечер Елизавета Овчинникова так и не дошла. Через несколько часов семья стала переживать, что девушка пропала.

«Она сказала, я пойду к бабушке, может чуть-чуть прогуляюсь. А если прогуляться чуть-чуть, как она сказала, это вот во дворе подышать воздухом. Почему она пошла мимо бабушкиного подъезда, завернула за угол ее дома, нам непонятно», — говорит сестра Елизаветы Екатерина Овчинникова.

Мобильный телефон Елизавета оставила дома, поэтому позвонить ей не было возможности. В тот же вечер сестра пропавшей решила обойти все близлежащие дворы. Она надеялась найти Лизу. Но поиски ни к чему не привели.

«У меня только одна мысль, что ее где-то насильно удерживают. Я не думала, что мы будем подключать столько людей: полицию, волонтеров, поисковые организации. У меня даже вообще мысли такой не было. Я была уверена, что мы ее найдем в считанные минуты», — продолжает Екатерина.

Как выяснилось, у 19-летней Лизы не было друзей. Она вела достаточно замкнутый образ жизни, ни с кем не общалась. После школы она наотрез отказалась поступать в университет.

Пропажа девушки, тем не менее, взбудоражила весь поселок. Более 300 волонтеров вместе с полицией оказывают помощь семье Овчинниковых. Одни расклеивают листовки, другие расспрашивают местных жителей. Пытаются найти записи с камер, на которые в тот вечер могла попасть Елизавета. Специальные группы обыскали поселок и ближайшие леса. Используют снегоходы, внедорожники и даже квадрокоптеры.

За пять дней активных поисков отряд волонтеров обошел 150 тысяч квадратных километров. Но выйти на ее след так и не удалось.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту исчезновения девушки. Волонтеры, полиция и родные Елизаветы не теряют надежды и продолжают поиски, проходя километр за километром, пытаясь найти хоть какую-то зацепку.

