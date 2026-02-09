Есть специальный сайт: мошенники начали обманывать россиян по новой схеме

Аферисты предлагают жертвам узнать размер индексации соцвыплат.

Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме с соцвыплатами

Мошенники придумали новую хитрую схему обмана. Аферисты завлекают жертв, предлагая узнать размер индексации соцвыплат.

Как пишут «Известия», злоумышленники рекламируют платформу, на которой, якобы, можно посмотреть сумму начислений. Затем запрашивают СНИЛС, ИНН и номер карты под предлогом проверки права на индексацию. И наконец, получают доступ к личным данным.

Эксперты рекомендуют проверять подобные сведения только самим и через официальный портал «Госуслуг».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники в России придумали новый сценарий обмана с курьерской доставкой. Причем, злоумышленники начали усиливать так называемую «социальную привязку».

