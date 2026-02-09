Актрису Нелли Уварову госпитализировали в Москве

Дарья Орлова
Она проходит обследование, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Актрису Нелли Уварову госпитализировали в Москве

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Нелли Уварова была доставлена в одну из столичных больниц. Как сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В медицинском учреждении уточнили, что сейчас проводится диагностическое обследование. Дополнительные подробности о причинах госпитализации не раскрываются.

Нелли Уварова — российская актриса театра и кино, родилась 14 марта 1980 года в городе Мажейкяй в Литве. Она окончила актерский факультет ВГИКа в 2001 году в мастерской Георгия Тараторкина и с того же года служит в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), где стала одной из ведущих актрис труппы.

Наибольшую известность в массовой аудитории Уваровой принесла роль Екатерины Пушкаревой в популярном сериале «Не родись красивой», после которой она стала одной из наиболее узнаваемых телевизионных актрис середины 2000‑х. В ее фильмографии также значатся работы в проектах «Я остаюсь», «В круге первом», «Атлантида», «Тяжелый песок», «Закрытые пространства» и других кино‑ и телепроектах.

