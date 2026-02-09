Гавкал и мяукал: женщину нашли мертвой после написанного на сына заявления

Женщину нашли мертвой после написанного на сына заявления

Жуткая история произошла в подмосковном Серпухове 5 февраля 2018 года. В тот день местный отдел полиции принял тревожный звонок от жительницы города Аллы Ивановой. Женщина сообщила, что ее 26-летний сын ведет себя агрессивно и угрожает расправой. Об этом сообщил источник kp.ru.

По ее словам, подобные сцены происходили регулярно: мужчина приводил в квартиру компании, злоупотреблял алкоголем, шумел, а матери приходилось спасаться у соседей. На этот раз ситуация повторилась — сын был пьян и опасен.

К дому на улице Ворошилова выехал полицейский наряд. Однако развязка оказалась неожиданной. Илью Иванова, устроившего дебош, задерживать не стали. Зато его матери предложили проехать в отдел, чтобы оформить заявление официально.

Документ приняли, выдали талон-уведомление и отпустили со словами о предстоящей проверке. Спустя примерно два часа Алла Иванова вернулась домой. Почти сразу после этого пьяный сын напал на нее.

Он бил мать по голове и лицу. Когда женщина упала на пол и перестала двигаться, Илья начал писать сообщения своей сестре Алине, которая жила в Санкт-Петербурге. В переписке он сообщил, что мать не подает признаков жизни и квартира залита кровью, а также писал о намерении скрыться. Сестра потребовала вызвать скорую помощь и открыть дверь врачам, а сама срочно позвонила в серпуховскую полицию.

«Говорю им: мой брат избил маму, она не двигается! А мне с издевкой отвечают: так зачем же вы нам звоните, вас в „скорую“ надо!» — вспоминала позже Алина Иванова в разговоре с серпуховскими журналистами.

В экстренные службы девушка обратилась сразу. Однако, когда медики прибыли на место, помочь было уже невозможно — Алла Иванова скончалась.

Сына погибшей задержали. Для опознания тела женщину просили прийти соседей. Именно они позже рассказали, что вызовы полиции из этой квартиры были не единичными.

«Она и в 102 звонила, и психиатрию вызывала, но Илью никогда не забирали. Хоть бы раз у соседей спросили! Мы бы подтвердили, что он часто вел себя неадекватно. Через стенку слышали: он то гавкать начинал, то мяукать. Но полицейские Аллу никогда не слушали», — говорила одна из соседок.

Знакомые Ильи Иванова описывали его без особых эмоций — обычный парень «с района». Он служил в Ракетных войсках, после армии устроился работать в пожарную часть, но вскоре был уволен: на очередной аттестации не смог сдать экзамены. У него была семья — жена и ребенок.

«Жена ушла, когда у него начались проблемы с наркотика. Потом его взяли с „дурью“. Он получил три года условно», — рассказывал один из знакомых Ильи.

По мнению знакомых, именно страх перед реальным сроком мог стать спусковым крючком трагедии: условное наказание еще не закончилось, а новое уголовное дело грозило отправкой в колонию.

