«Немедленно!» — Рубио призвал американцев как можно скорее покинуть Иран

|
Анастасия Антоненко
Накануне переговоры двух стран завершились без соглашения.

Фото: www.globallookpress.com/Kenny Holston - Pool via CNP

Госсекретарь США Марко Рубио призвал американцев как можно скорее покинуть Иран и воздержаться от поездок в эту страну.

«Ни один американец не должен ехать в Иран ни по какой причине. Мы вновь призываем американцев, находящихся в настоящее время в Иране, немедленно покинуть страну», — говорится в заявлении Рубио.

Кроме того, Рубио призвал Тегеран освободить всех американских граждан, находящихся в заключении. США присудили Ирану статус «государства-спонсора неправомерных задержаний» за якобы незаконные аресты американцев.

Днем ранее The Wall Street Journal сообщило, что переговоры США и Ирана по ядерной программе, которые также проходили в Женеве, — завершились без какого бы то ни было соглашения.

Вашингтон выдвинул исламской республике требования — ликвидировать основные ядерные объекты и передать США весь оставшийся обогащенный уран. 

Иран, в свою очередь, согласился только снизить уровень обогащения урана и приостановить обогащение на срок до семи лет, хотя американская сторона настаивала на более долгосрочной приостановке — до десяти лет.

